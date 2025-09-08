"Весняний будинок" архітектора Френка Ллойда Райта виставили на продаж

Ірина Маймур
У місті Таллахассі виставили на продаж “Весняний будинок” (Spring House) — єдину приватну резиденцію у Флориді, яку спроєктував американський архітектор Френк Ллойд Райт.

Ціна будівлі — $2,75 мільйона, пише Hypebeast.

Будинок розташований на ділянці площею 10 акрів на околиці міста. Він належить до так званих "усонівських" (від USONA — United States of North America) будинків — стилю, який Френк Ллойд Райт вигадав сам. Такі оселі зазвичай компактні, одноповерхові, з L-подібним плануванням, пласкими дахами, великими вікнами й системою теплої підлоги.

"Весняний будинок" має характерні риси стилю: дім зберіг оригінальне L-подібне планування, відкриті внутрішні простори та вбудовані меблі, які Райт передбачив у проєкті.

Інтeр’єр оформлений дубовими панелями та панорамними вікнами, що пропускають природне світло. У конструкції використані бетонні блоки червонуватого відтінку, консольні балки з кипарису, підлога з підігрівом і декоративні візерунки з плитки тераццо у вигляді відбитків листя.

За п’ять років реставрації відновили автентичний вигляд й оновили технічне оснащення будинку.

Будинок оточений соснами та карликовими пальмами. Від головної споруди ведуть стежки до гроту з джерелом і тераси біля води.

Френк Ллойд Райт — один із найвпливовіших архітекторів XX століття. Серед його визначних робіт — “Будинок над водоспадом” у Пенсильванії та Музей Ґуґґенгайма в Нью-Йорку.

Фото: NAI Global Florida Commercial Real Estate

Опубліковано: 08 вересня 2025
