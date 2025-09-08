Український стартап створив електромобіль для водіїв у кріслах колісних

Ірина Маймур
У Миколаєві презентували перший український електромобіль, адаптований для водіїв і пасажирів у кріслах колісних.

Розробку представив стартап Drive in Five разом із компанією MeGoElectric UA, яка спеціалізується на електротранспорті, пише "Автоцентр".

Авто має кілька ключових особливостей:

  • салон 2,4 метра завдовжки вміщує до двох людей у кріслах колісних
  • для заїзду колісного крісла не потрібні пандуси — транспортний засіб сам опускається до рівня землі
  • можливі різні конфігурації — до чотирьох людей у кріслах колісних або комбінований варіант
  • без системи підйому транспорт перетворюється на повноцінний мікроавтобус на 8 місць
  • окрім керма, усі функції керування — рух, гальмування, реверс, поворотники — здійснюються одним важелем.

Розробники обіцяють доступну ціну — на рівні вартості одного гідроліфта для автобуса. Стартап також планує серійне виробництво та розширення модельного ряду, зокрема доставкові буси.

Електромобіль вперше покажуть на великих міжнародних подіях: IAA Mobility 2025 у Мюнхені та виставці товарів і послуг для людей з інвалідністю в Дюссельдорфі. Це перший український електромобіль, який презентують на автосалоні такого масштабу за часів незалежності.

Минулого року MeGoElectric UA представила електровантажівку “Кур’єр”, здатну перевозити до однієї тонни вантажу при витраті лише 10 кВт-год на 100 км.

Фото: MeGoElectric UA

Опубліковано: 08 вересня 2025
