В Україні запустили перший державний сайт про штучний інтелект

Міністерство цифрової трансформації презентувало першу державну платформу про штучний інтелект в Україні.

На сайті бізнес, громадські організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери зможуть отримувати актуальну інформацію про державні ініціативи у сфері ШІ та долучатися до них.

На платформі доступні документи, новини, рекомендації та інструменти для роботи із ШІ в різних сферах. Також користувачі зможуть долучитися до комітету зі штучного інтелекту при Мінцифрі, зокрема взяти участь у формуванні стратегії із ШІ до 2030 року.

Платформа відкриває і можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox компанії можуть тестувати свої рішення в безпечному середовищі, перевіряти їх на відповідність міжнародним стандартам та отримувати підтримку в напрямках GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.

Крім того, сайт містить інформацію про продукти першого в Україні WINWIN AI CoE — Центру передового досвіду з розроблення й інтеграції штучного інтелекту, а також про комʼюніті й команди, які працюють над розвитком ШІ в Україні.

“Наша мета — увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року. Сайт стане єдиною точкою доступу до всіх державних ініціатив у сфері штучного інтелекту”, — пояснив заступник міністра Мінцифри Олександр Борняков.