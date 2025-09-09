В Україні запускають сервіс для книгарень і видавництв "Буктікет"

В Україні запускають книжкову платформу “Буктікет”, яка має об’єднати видавців, книгарні та логістику в єдину систему.

Про це повідомив засновник ініціативи, власник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов.

“Буктікет” створили як відповідь на проблеми малих незалежних книгарень, що змушені закуповувати книжки на невигідних умовах, утримувати великі складські залишки та домовлятися з видавцями окремо. Нова система дозволяє уникнути цих витрат і дати малим гравцям шанс на розвиток.

Переваги платформи “Буктікет”

  • єдиний каталог для всіх партнерів без викупу запасів
  • централізована логістика без складських витрат
  • автоматизовані та прозорі розрахунки
  • оперативна доставка книжок зі складу
  • доступ до всього ринку через одну систему

За словами Феліксова, “Буктікет” стане корисним як для книгарень, що вже працюють, так і для тих, хто хоче відкрити власну справу без великих інвестицій. Для видавців це нові точки продажу, а для книгарень — ширший вибір без додаткових витрат.

До платформи вже приєдналися 250 видавництв — постачальники мережі Readeat, розповів Дмитро Феліксов у коментарі “Читомо”. Загальний каталог містить 36 тисяч найменувань книжок.

“Платформа залишає собі лише 5–7% від знижки видавця. Решту незалежно від обсягу замовлення отримують книгарні. Вигоди очевидні: ширший розподіл, зручність, аналітика й нові канали продажу”, — пояснює Феліксов.

У Мінцифрі зазначають, що “Буктікет” може стати першим кроком до створення повноцінної системи дистрибуції на українському книжковому ринку, де зараз видавці та книгарні здебільшого працюють напряму.

Опубліковано: 09 вересня 2025
