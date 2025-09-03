В Україні вийде книга про мозаїки Києва, над якою працювали 6 років

Дар'я Нагорна
Видавництво “Атена” анонсувало вихід книги Олени Борисової “Про мозаїки Києва”. Над матеріалами для видання авторка працювала з 2019 року.

Ця книга стала підсумком багаторічної дослідницької й архівної роботи, що включала фотофіксацію монументально-декоративних творів Києва, а також пошук їхніх авторів та історій створення.

У центрі уваги — мистецтво 1960–1980-х років, що попри ідеологічну заангажованість і пропагандистське призначення, стало одним із найяскравіших явищ української культури другої половини ХХ століття.

За словами Олени Борисової, монументалістика цього часу поєднала глибинні традиції давньоруського іконопису, образність народного мистецтва й новаторські художні рішення. Завдяки цьому твори постають не лише як “пропаганда в камені та склі”, а як живий літопис епохи, що заслуговує на збереження й нове прочитання.

Мозаїка "Ікар" в інтер'єрі аеропорту "Бориспіль", 1965 рік. Автори Валерій Ламах, Ернест Котков і Іван Литовченко. Фото: Олена Борисова

Книга стане корисною для всіх, хто цікавиться мистецтвом і культурною спадщиною Києва, і водночас відкриє знайомі міські пейзажі як своєрідну галерею просто неба, сповнену сенсів та візуальної енергії.

Вихід заплановано на початок жовтня 2025 року — вже відкрито передзамовлення.

Зображення: видавництво "Атена"

Опубліковано: 03 вересня 2025
