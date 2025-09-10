Apple представила "надтонкий" iPhone Air та інші новинки

Компанія Apple представила iPhone Air — найтонший смартфон в історії компанії товщиною лише 5,6 міліметра. Також показали лінійку оновлених пристроїв — iPhone 17, годинник Apple Watch Series 11 та навушники AirPods Pro 3.

iPhone Air оснащений чипами A19 Pro, N1 та C1X, має 6,5-дюймовий екран із титановою рамкою та захистом Ceramic Shield. Вага пристрою — 165 грамів.

На задній панелі розташована камера Fusion на 48 Мп, що поєднує можливості чотирьох об’єктивів. Також iPhone Air має нову фронтальну камеру, яка підтримує селфі в ландшафтному режимі при вертикальному положенні.

Крім того, на презентації були представлені інші новинки:

iPhone 17: оснащений чипом A19, що підвищує продуктивність. Має 6,3-дюймовий дисплей Super Retina XDR та систему з трьох камер по 48 Мп, а також посилене скло Ceramic Shield 2.

Apple Watch Series 11: отримав функції сповіщення про високий кров'яний тиск і оцінку якості сну. Працює до 24 годин, підтримує 5G і має функції безпеки, зокрема виявлення падіння.

AirPods Pro 3: мають оновлений дизайн для надійнішої фіксації та вдвічі ефективніше шумозаглушення. Серед нових функцій — відстеження пульсу та Live Translation ("живий переклад"). Також є захист від вологи та поту.

Зображення: Apple