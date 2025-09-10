Ralph Lauren запускає персонального ШІ-стиліста

Артем Черничко
Модний бренд Ralph Lauren запускає власного ШІ-помічника “Запитай Ральфа” (Ask Ralph), інтегрованого у мобільний застосунок. Новий чат-бот надаватиме користувачам поради щодо стилю та шопінгу.

Чат-бот, розроблений у співпраці з Microsoft Azure OpenAI, поки доступний лише в США на пристроях Apple та Android .

Він відповідає на запити на кшталт “Що одягнути на концерт?” або “Як стилізувати мій темно-синій блейзер?”. На основі запиту Ask Ralph формує готові образи та дає рекомендації. Користувачі можуть уточнювати свої запити, щоб отримати більш точні результати.

За словами Девіда Лорена, директора з брендингу та інновацій, Ask Ralph має на меті не просто допомогти у виборі, а й залучити споживачів до унікального світу стилю Ralph Lauren, пропонуючи готові образи “з голови до ніг”.

Компанія планує розширювати можливості чат-бота, додаючи нові функції, поширюючи його на інші бренди та виходячи на міжнародні ринки.

Фото: Ralph Lauren

Опубліковано: 10 вересня 2025
