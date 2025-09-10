У Лондоні стару поліцейську дільницю перетворили на житловий комплекс

Дизайнерська фірма Wendover перетворила колишню поліцейську дільницю біля Ріджентс-парку в Лондоні на блок із дев'яти квартир, призначених для оренди. Проєкт поєднує вікторіанський стиль будівлі з сучасним дизайном.

Про це пише Dezeen.

Команда Wendover зберегла та відновила історичний фасад поліцейської дільниці, додавши триповерхову U-подібну прибудову. Це дозволило зберегти характер будівлі, адаптувавши її для сучасного житла.

Квартири, що мають від 1 до 3 спалень, спроєктовані навколо внутрішнього двору. Простір вимощений бруківкою й озеленений деревом. За словами авторів, дизайн двору "навіяний європейським стилем спільного життя"

Двір доступний для мешканців і добре освітлений, що стало можливим завдяки великим вікнам і розсувним скляним дверям.

Фасад нової прибудови виконаний з блідої цегли та бетонних перемичок, які гармонують з історичною будівлею. Великі віконні отвори з оливково-зеленими рамами та дерев'яними елементами відбивають зелені насадження сусіднього парку.

Інтер'єри всіх квартир виконані у мінімалістичному стилі: білі стіни та дерев'яна підлога створюють нейтральний фон, що дозволяє орендарям самостійно облаштувати простір.

Фото: Simon Menges / Dezeen