Acne Studios відкрив у Парижі штаб-квартиру в будівлі 18 століття

Шведський модний бренд Acne Studios відкрив нову штаб-квартиру в Парижі, що розмістилася в історичній будівлі XVIII століття. Дизайн створений у співпраці зі стокгольмською студією Halleroed. Про це пише Dezeen.

Компанія обрала чотириповерхову будівлю в 10-му окрузі Парижа. Особняк із позолоченими деталями та мармуровими камінами поєднали з прибудовою 1930-х років, де колись була лабораторія.

За словами засновника Acne Studios Джонні Йоганссона, метою було зберегти історичний характер будівлі, водночас наповнивши його сучасними елементами. Дизайнери Halleroed додали до інтер'єру алюмінієві поверхні, мінімалістичні меблі та дизайнерські артоб'єкти.

Шоурум бренду облаштували в колишній лабораторії, зберігши її бетонні стіни та стелю зі склоблоків. Цей простір доповнили яскравими деталями, як-от рожеві полиці та дивани від британського дизайнера Макса Лемба.

На першому поверсі розміщено ресепшн та VIP-зону, а вище — офіси та студії для роботи над новими колекціями.

Фото: Benoit Florençon / Acne Studios