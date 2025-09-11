Художниця перетворила Липневу колону в Парижі на артоб’єкт — уперше за 190 років

Французька художниця Од Франжу представила свою нову інсталяцію "Корали Свободи" у межах Паризького тижня дизайну. Вона розмістила масштабну роботу зі сплетених вручну ниток льону всередині знакового монумента — Липневої колони на площі Бастилії.

Про це пише Dezeen.

Це перша в історії мистецька робота, розміщена всередині колони, зведеної 1835 року на честь Липневої революції.

Липнева колона у Парижі. Фото: Wikimedia Commons

Інсталяція нагадує корали, що спіраллю здіймаються вгору по сходах величного монумента. За задумом Франжу, її робота перегукується з багатогранною історією пам'ятника. Скульптура, що ніби виростає з землі, поєднує в собі ідею відродження та пам'ять про тих, хто боровся за свободу.

Початково на місці колони планували збудувати фонтан. Інсталяція у вигляді коралів повертає пам'ятник до його первісного задуму. Градієнт кольорів — від білого до темно-червоного — символізує життєву енергію та трансформації.

Кожен елемент інсталяції створений вручну: художниця обмотувала грубі лляні волокна тоншою ниткою до ста разів. Цей процес дозволяє створювати щільні, але водночас гнучкі форми, які можна скручувати та вигинати. На створення роботи "Корали Свободи" пішло понад шість місяців.

Фото: Vincent Leroux / Dezeen