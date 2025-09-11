Український артбук "Шлях зерна" потрапив у шортліст міжнародного фестивалю реклами

Український артбук “Шлях зерна” (The Path of Grain) увійшов до короткого списку номінантів міжнародного фестивалю реклами Ad Black Sea у Батумі.

Проєкт претендує на перемогу в категоріях “Артдирекшн” та “Дизайн книжки / обкладинки”. Загалом у шортлісті — 47 видань.

Книга вийшла як самвидав з ініціативи української агрокомпанії Kernel, що експортує соняшникову олію та зерно у різні країни світу, пише "Читомо". У компанії зазначають, що книга відображає “складний, але натхненний шлях українського зерна крізь виклики війни”.

Дизайн книги розробила креативна агенція Postmen. Зокрема, художнім оформленням "Шляху зерна" опікувався керівник агентства Ярослав Ведмідь, якого не стало в лютому 2024-го. Художнім редактором став Олег Грищенко, шрифтове оформлення виконав каліграф Олексій Чекаль.

У виданні використано архівні матеріали, фото й ілюстрації українських митців. Книжка розпочинається зі звернення президента України Володимира Зеленського, а передмову до неї написав історик Ярослав Грицак.

Артбук уже презентували у межах заходів Українського дому в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму і на саміті на підтримку ініціативи “Зерно з України” на міжнародній аграрній виставці в Берліні.

У 2024 році книга “Шлях Зерна” стала переможцем Міжнародного фестивалю “Найкращий книжковий дизайн” у номінації “Візуальний сторітелінг”.

Фестиваль Ad Black Sea щороку відбувається в Батумі та збирає професіоналів рекламної й маркетингової індустрії з країн Чорноморського регіону, Європи та Азії.

Фото: Kernel