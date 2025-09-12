Албанія першою у світі призначила ШІ-міністра

Албанія стала першою країною у світі, де в уряді з’явився віртуальний міністр на основі штучного інтелекту.

Йдеться про віртуального посадовця, створеного з пікселів і коду та керованого алгоритмами, пише Politico.

Here's Diella, the new virtual AI Minister in Albania’s government. pic.twitter.com/3HwRnM9sWK — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

Міністра назвали Діелла — албанською це означає “сонце”. Діелла відповідатиме за державні закупівлі та вже працює через цифрову платформу e-Albania, яка надає громадянам доступ до майже всіх державних послуг онлайн. У міністра є аватар — молода жінка в традиційному албанському вбранні.

Прем’єр-міністр Еді Рама представив ШІ-урядовця на засіданні Соціалістичної партії в Тирані. Він зазначив, що тепер рішення щодо тендерів ухвалюватимуться “поза межами міністерств” і передаватимуться до рук Діелли, яка стане “служителькою державних закупівель”.

Він наголосив, що Албанія стане країною, де державні тендери будуть “на 100% некорупційними й де всі державні кошти, що проходять тендерну процедуру, будуть на 100% прозорими”.

Також Діелла матиме право “залучати таланти з усього світу, долаючи страх упередженості й закостенілості адміністрації”.