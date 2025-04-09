На Вінниччині відновили столітню хату-мазанку і перетворили її на етнопростір

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Ірина Маймур
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У селі Порик на Вінниччині відновили хату-мазанку, збудовану близько 1924 року.

Про це пише Вінниця.info.

Хатину перетворили на етнопростір для дітей, молоді та туристів. Ініціатором проєкту став Хмільницький відділ культури.

“Ми відновили стіни, відновили піч, розмалювали її. Різноманітною технікою також розмальовані стіни. Зовнішні роботи зробити не встигли, плануємо продовжити відразу як потепліє”, — розповіла начальниця відділу культури й туризму Хмельницької міської ради Юлія Цупринюк.

Щотижня в етнохаті проходять майстеркласи: нещодавно діти випікали жайворонків, закликаючи весну. До Великодня готують серію занять з писанкарства.

До того ж етнохатина стала альтернативою сільському будинку культури, який не опалюється. Завдяки печі в ній тепло і затишно, тому всі заходи тимчасово перенесли туди.

Після завершення ремонту організатори планують активно залучати до етнопростору туристів.

Фото: Вінниця.info

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Опубліковано: 09 квітня 2025
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