У Парижі знайшли втрачену картину Рубенса "Розп’яття Христа"

1077
Ірина Маймур
У центрі Парижа в приватному маєтку виявили втрачену картину Пітера Пауля Рубенса "Розп’яття Христа" 1613 року.

Уже в листопаді полотно виставлять на аукціон, пише ArtNews.

Знахідку зробив французький аукціоніст Жан-П’єр Озена під час підготовки до продажу будинку в 6-му окрузі Парижа восени 2024 року. Барокове полотно розміром 107 × 73 см збереглося у відмінному стані.

Автентичність роботи підтвердив німецький мистецтвознавець і куратор Нільс Бюттнер, очільник Centrum Rubenianum в Антверпені. Її справжність засвідчили також рентгенологічні дослідження й хімічний аналіз фарб. Картину внесуть до наступного видання каталогу-резоне Рубенса.

На відміну від великих релігійних композицій художника для храмів, ця робота, ймовірно, створювалася для приватної колекції. У XIX столітті вона належала французькому живописцю Вільяму-Адріану Бугро.

Аукціон запланований на 30 листопада у Фонтенбло. Початкову ціну організатори поки не оголошують.

Фото: Osena

Опубліковано: 13 вересня 2025
