Названі лауреати "Еммі-2025": найбільше нагород — у серіалу "Студія"

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення 77-ї премії "Еммі”. Лідером став серіал "Студія" від Apple TV+, який зібрав 13 нагород. Про це пише Variety.

Автор “Студії” і виконавець головної ролі Сет Роґен переміг у номінації "Найкращий актор у комедійному серіалі". Разом зі своїм колегою Еваном Ґолдбергом він також отримав нагороду за "Найкращу режисуру комедійного серіалу" та "Найкращий сценарій". Окрім цього, Роґен повторив рекорд за кількістю "Еммі", виграних однією людиною за один вечір.

Автор і виконавець головної ролі в серіалі “Студії” Сет Роґен із нагородами. Фото: Frederic J. Brown / AFP

“Студія” — це сатиричний серіал, у якому Роґен грає керівника голлівудської студії у скруті. У шоу також з'являються кінозірки, які грають самих себе. Серед них — Мартін Скорсезе, Шарліз Терон, Пол Дано, Стів Бушемі та інші.

У категорії драматичних серіалів головний приз отримав "Пітт". Його зірка, актор Ноа Вайлі, здобув перемогу як "Найкращий актор у драматичному серіалі". Загалом "Пітт" отримав п'ять нагород.

Серіал "Юнацтво" зібрав вісім статуеток, включно з нагородами для акторів Стівена Ґрема, Ерін Догерті та 15-річного Овена Купера, який став наймолодшим володарем премії.

Акторка Крістін Міліоті отримала нагороду як "Найкраща актриса в лімітованому серіалі" за свою роль у "Пінгвіні", який здобув дев'ять нагород.

Список основних переможців “Еммі-2025”:

Найкращий драматичний серіал: "Пітт"

Найкращий комедійний серіал: "Студія"

Найкращий лімітований серіал або антологія: "Юнацтво"

Найкращий актор у драматичному серіалі: Ноа Вайлі, "Пітт"

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Брітт Ловер, "Розрив"

Найкращий актор у комедійному серіалі: Сет Роґен, "Студія"

Найкраща акторка у комедійному серіалі: Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у лімітованому серіалі: Стівен Ґрем, "Юнацтво"

Найкраща акторка у лімітованому серіалі: Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Тремелл Тіллман, "Розрив"

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Кетрін Ланаса, "Пітт"

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Джефф Гіллер, "Хтось десь"

Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі: Ханна Ейнбіндер, "Хитрощі"

Найкращий актор другого плану у лімітованому серіалі: Оуен Купер, "Юнацтво"

Найкраща акторка другого плану у лімітованому серіалі: Ерін Догерті, "Юнацтво"

Найкраще реаліті-шоу: "Зрадники"

Найкраще розмовне шоу: "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером"

Найкращий режисер комедійного серіалу: Сет Роґен і Еван Ґолдберг, "Студія"

Найкращий режисер лімітованого серіалу: Філіп Барантіні, "Юнацтво"

Найкращий режисер драматичного серіалу: Адам Рендалл, "Повільні коні"