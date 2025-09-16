Вчені відкрили 46 нових видів мікроравликів: одного з них назвали на честь Пікассо

Міжнародна команда вчених-малакологів описала 46 нових видів мікроравликів у Південно-Східній Азії.

Серед них — Anauchen picasso, названий на честь художника-кубіста Пабло Пікассо, повідомляє Bioengineer.оrg.

Дослідження проводили у Камбоджі, Мʼянмі, Лаосі, Таїланді та Вʼєтнамі. Науковці також вивчали зразки з історичних колекцій, зокрема з Флоридського музею природної історії, частина яких датована ще 1980-ми роками. Очолив програму сербський науковець Вукашин Гойшина у співпраці з угорським колегою Барною Палл-Гергелі.

Anauchen picasso отримав свою назву завдяки кутовим візерункам на мушлі завширшки лише 3 міліметри. У науковому журналі ZooKeys відзначають , що завитки нагадують стиль Пікассо, який зруйнував класичні уявлення про мистецтво так само, як ці равлики — про звичну морфологію мушель.

Учені зазначають, що нові види надзвичайно вразливі через вирубку лісів і видобуток вапняку в регіоні. Деякі з них можуть бути вже втраченими у природі, адже існують лише у музейних колекціях.

Anauchen picasso — не єдиний приклад, коли біологічні види називають на честь митців. Серед таких випадків — морський равлик Rissoella belkisae на честь кубинської художниці Белкіс Айон, жук Ptomaphaginus isabellarossellini на честь акторки Ізабелли Росселліні та муха Agromyza princei, відкрита у США. Її назву натураліст Чарльз Айзман пов’язав із піснею американського музиканта Прінса Raspberry Beret, адже личинки мухи залишали незвичні сліди саме на листках малини.

Зображення: Vukašin Gojšina / ZooKeys