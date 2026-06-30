З музею в Литві викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова

Із художнього музею в палаці Радзивіллів у Вільнюсі викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова під час виставки «Українські мрійники: Харківська фотошкола». Зникнення світлини виявили, коли підозрюваний уже залишив приміщення, повідомляє литовське видання Delfi.

За даними музею, інцидент стався 28 червня після обіду. Камери відеоспостереження зафіксували момент зникнення, матеріали передано поліції, яка вже почала розслідування. Адміністрація закладу повідомила, що співпрацює зі слідством і сподівається на повернення твору.

Викрадено було знімок із серії «Сутінки» — одного з циклів Михайлова, пов’язаного з Харківською школою фотографії. Цей проєкт, створений на початку 1990-х, відомий своїми холодними, туманними образами пострадянської реальності та фігурами людей, занурених у стан втрати й невизначеності.

Директорка музею Юстина Аугустіте зазначила, що окрім матеріальної шкоди інцидент став емоційним ударом для команди кураторів і художників, які готували експозицію для литовської публіки.

У закладі наголосили, що викрадений експонат належить автору, і що подію розглядають як серйозне порушення безпеки виставки. Поліція продовжує з’ясування обставин і встановлення особи причетного до крадіжки.