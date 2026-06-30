У Франції ухвалили закон проти fast fashion: він може обмежити Shein і Temu

Сенат Франції ухвалив оновлену версію законопроєкту, спрямованого на обмеження онлайн-ритейлерів швидкої моди. Йдеться, зокрема, про Shein, Temu, що належить PDD Holdings, та AliExpress, повідомляє Reuters.

Документ передбачає штрафи для компаній швидкої моди — від €0,25 до €6 за кожен товар уже цього року. До 2030 року розмір штрафу може зрости до €10 за одиницю товару.

Закон також забороняє рекламу таких компаній і просування їхньої продукції онлайн-інфлюенсерами.

Перед голосуванням міністр у справах малого бізнесу Серж Папен заявив, що йдеться «не лише про одяг», а про суспільну модель, яку Франція хоче захищати. За його словами, законопроєкт спрямований проти індустрії, яка заповнює ринок «одноразовою модою» — одягом, який носять лише кілька тижнів, а потім викидають.

Законопроєкт обговорювали понад два роки. Французькі законодавці намагалися підготувати текст так, щоб він відповідав праву Європейського Союзу.

Першу версію документа нижня палата парламенту ухвалила в березні 2024 року. Версія, яку Сенат підтримав у червні 2025-го, була більш адресною: вона стосувалася насамперед онлайн-платформ швидкої моди й не поширювала основний фокус на європейські бренди fast fashion, зокрема Zara та H&M.

У Shein заявили, що окремі положення законопроєкту можуть не відповідати європейським правилам щодо цифрових послуг та електронної комерції. Представники Temu та AliExpress не одразу відповіли Reuters на запити про коментар.

Щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Франції.