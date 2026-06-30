Кияни просять зберегти кінотеатр «Кінопанорама», який виставили на продаж

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію із закликом зберегти колишній кінотеатр «Кінопанорама» на вул. Шота Руставелі, 19 і повернути його до культурного життя столиці.

Авторка петиції Наталія Соболєва просить міську владу розглянути можливість викупу будівлі в комунальну власність і зберегти її культурне призначення незалежно від зміни власника.

Петиція з’явилася після того, як будівлю колишнього кінотеатру «Кінопанорама» виставили на продаж. В оголошенні вартість об’єкта становила $10 млн, а серед можливих варіантів використання вказували готель, ресторанний комплекс, клуб або розважальний центр.

У зверненні йдеться, що після зміни власника Київ може втратити можливість відродити один із відомих культурних просторів міста. Авторка нагадує, що «Кінопанорама» була місцем кінопрем’єр, міжнародних фестивалів, театральних подій, концертів, творчих зустрічей і мистецьких експериментів.

Серед вимог петиції — розпочати переговори щодо придбання будівлі у власність громади Києва, забезпечити збереження її культурного призначення, створити міжвідомчу робочу групу за участю Київради, Мінкульту, Держкіно, Національної спілки кінематографістів України, ветеранських організацій і культурної спільноти.

Також авторка пропонує розробити концепцію відродження «Кінопанорами» як сучасного культурного центру з програмами для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин.

«Кінопанораму» відкрили 1958 року як експериментальний панорамний кінотеатр. Фільми показували на великому увігнутому екрані заввишки 8 метрів і завширшки 22,5 метра, а зображення одночасно транслювали три кінопроєкційні апарати.

У 1966 році через складність демонстрації панорамних фільмів кінотеатр став широкоформатним. У 1982 році його перейменували на «Комунар», а у 1991-му повернули назву «Кінопанорама».

До 2018 року в будівлі працював кінотеатр. Останніми роками він спеціалізувався на артхаусному кіно, ретроспективах, фестивалях і культурних подіях. Нині частину приміщень триповерхової будівлі здають в оренду під кафе та ресторан.

Петицію опублікували 29 червня. На момент підготовки новини вона зібрала 145 підписів із 6000 необхідних. Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, її має розглянути Київська міська рада.