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У Деснянському районі Києва відкрили Алею Героїв — її критикували ще на етапі будівництва

Ірина Маймур 30 червня 2026
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У Деснянському районі Києва відкрили першу чергу Алеї Героїв, повідомив очільник району Максим Бахматов.

Алея розташована на проспекті Червоної Калини — між кінотеатром «Флоренція» і будівлею Деснянської РДА. На ній вшанували 209 загиблих військових.

За словами Максима Бахматова, це місце, куди приходитимуть родини, побратими та друзі загиблих. Він також зазначав, що Алею створювали в діалозі з родинами військових, а для її реалізації обрали довговічні рішення з можливістю подальшого розширення.

Водночас меморіал критикували ще до відкриття. Спілка ветеранів російсько-української війни Деснянського району заявляла, що проєкт не відповідає своєму призначенню, а його вигляд і розташування можуть сприйматися як неповага до загиблих військових та їхніх родин.

Основою меморіалу стали масивні бетонні стовпи. За словами ветеранів, вони більше нагадують будівельні конструкції, ніж місце пам’яті. Також у Спілці зауважували, що портрети військових формату А4 губляться на тлі великих бетонних конструкцій, через що увага зосереджується не на зображеннях загиблих, а на бетоні.

Проєкт, який показували родинам військових. Фото: maru_zaporozhets / Threads
Реалізація проєкту. Фото: maru_zaporozhets / Threads

Критику викликало й розташування Алеї — у парку поруч із дитячими майданчиками та зонами для сімейного дозвілля.

Також частина родин загиблих і активісти заявляли, що готовий меморіал відрізняється від макетів, які їм показували раніше. У Спілці ветеранів також ставили під сумнів заяви Деснянської РДА про погодження проєкту з сім'ями.

Після відкриття обговорення Алеї Героїв у соцмережах продовжилося. В дописах користувачі пишуть, що фото загиблих на меморіальних стовпах мають вигляд, ніби люди перебувають у розшуку.

У соцмережах також зазначають: «Коли йдеться про пам’ять людей, які загинули за Україну, такого результату взагалі не мало бути. Цей проєкт потрібно не виправдовувати, а переробляти повністю».

Фото: Максим Бахматов
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