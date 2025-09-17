У Нью-Йорку відкриють кав’ярню Central Perk із серіалу "Друзі"

Ірина Маймур
У Нью-Йорку на Таймс-сквер відкриють постійну кав’ярню Central Perk, натхненну культовим серіалом "Друзі".

Заклад запрацює восени 2025 року, пише Variety.

Заклад стане "сучасною версією" серіальної кав’ярні, де зустрічалися Рос, Рейчел, Моніка, Чендлер, Джої та Фібі. У меню будуть авторські кавові напої і страви у стилі "Друзів". Їх розроблятиме шеф-кухар Том Коліччіо, суддя шоу Top Chef і лауреат премії James Beard.

У Central Perk відтворять культовий помаранчевий диван, облаштують зону з мерчем і продаватимуть фірмову каву.

Локація стане другою постійною кав’ярнею Central Perk. Першу відкрили у Бостоні у 2023 році.

Представники Warner Bros. Discovery пояснили, що відкриття на Таймс-сквер — це "повернення додому", адже саме у Нью-Йорку відбувалася дія серіалу.

Зображення: Warner Bros. Discovery Global Experiences / Central Perk Coffee Co

Опубліковано: 17 вересня 2025
