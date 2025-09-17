У Нью-Йорку відкриють кав’ярню Central Perk із серіалу "Друзі"

У Нью-Йорку на Таймс-сквер відкриють постійну кав’ярню Central Perk, натхненну культовим серіалом "Друзі".

Заклад запрацює восени 2025 року, пише Variety.

A Central Perk coffee shop from ‘FRIENDS’ will be opened permanently in Times Square.



It will be a “modern day version” of the iconic location from the show. pic.twitter.com/CtS8ITEMnq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 16, 2025

Заклад стане "сучасною версією" серіальної кав’ярні, де зустрічалися Рос, Рейчел, Моніка, Чендлер, Джої та Фібі. У меню будуть авторські кавові напої і страви у стилі "Друзів". Їх розроблятиме шеф-кухар Том Коліччіо, суддя шоу Top Chef і лауреат премії James Beard.

У Central Perk відтворять культовий помаранчевий диван, облаштують зону з мерчем і продаватимуть фірмову каву.

Локація стане другою постійною кав’ярнею Central Perk. Першу відкрили у Бостоні у 2023 році.

Представники Warner Bros. Discovery пояснили, що відкриття на Таймс-сквер — це "повернення додому", адже саме у Нью-Йорку відбувалася дія серіалу.

Зображення: Warner Bros. Discovery Global Experiences / Central Perk Coffee Co