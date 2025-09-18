Як я провів літо: гарячий сезон ZYN

Літо — сезон яскравих подій, і бренд нікотинових паучів ZYN не залишався осторонь. Від автодромів до музичних фестивалів — ZYN підтримав різні прояви активного відпочинку в Києві, Дніпрі та Львові. Ось як це відбувалося.

Травень: рев моторів під Києвом

Літній сезон розпочався наприкінці травня з першого етапу Національної серії RTR Time Attack 2025 на київському автодромі “Чайка”. Потужні автомобілі палили гуму, а глядачі спостерігали за динамічними змаганнями. Неподалік від траси був облаштований спеціальний піт-стоп ZYN — лаунж-зона зі зручними кріслами, де можна було перепочити й детальніше дізнатися про продукт. Також ZYN був партнером RTR Time Attack 2025 у липні та вересні.

Червень — липень: ECHO FEST і фестиваль “Покоління” у Дніпрі

У червні та липні ZYN підтримав фестиваль ECHO FEST, що двічі відбувся у парку розваг “Лавина”. Це були триденні події, присвячені музиці та атмосфері міського відпочинку. Серед хедлайнерів першого фестивалю були KAZKA, Кажанна та OTOY, а другого — ZIFERBLAT, DANTES та POSITIFF.

Гості могли насолоджуватися не лише музичними виступами та діджей-сетами, а й відвідувати йога- та танцювальні майстер-класи, а також відпочивати на фудкортах і в спеціально облаштованому ZYN-плейсі. На двоповерховій локації, де можна було зіграти в аерохокей та корнхол, ZYN демонстрував, що нікотинові паучі дозволяють відпочивати й розважатися одночасно.

Цього літа Дніпро також став центром ностальгії завдяки фестивалю "Покоління", що відбувся у червні та липні. Фест був присвячений попкультурі 90-х і 00-х. Настрій свята задавали хедлайнери: "Друга Ріка", "ТНМК", "Скрябін", "СКАЙ", Віталій Козловський та Гайтана. Усі охочі відчути себе зіркою могли заспівати в легендарному "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком.

Особливий вайб підтримували розважальні зони з комп'ютерними клубами, ігровими автоматами та настільними іграми. ZYN створив власний простір, де гості могли відпочити від гучної музики та протестувати нікотинові паучі, що дозволяють залишатися в центрі подій без диму й попелу.

Серпень: Lollipop у Львові, Brave! Factory у Києві

Останній місяць літа був присвячений музиці та творчості. 9–10 серпня ZYN завітав на фестиваль Lollipop в Otaman Resort, де створив стилізовану пляжну локацію для відпочинку між танцювальними сетами. Тут можна було перевести подих, поспілкуватися та придбати паучі.

Літній сезон завершився на фестивалі Brave! Factory, що проходив 23–24 серпня у Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Гості могли зануритися у світ кіно, музики та перформансів, а в перервах — відвідати лаунж-зону ZYN, дізнатися більше про продукт і зробити фото на стилізованій локації, відчувши себе частиною творчого процесу.

Health warning

Не виключає усіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.