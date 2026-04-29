У TikTok поширюють шахрайські дипфейки із Тейлор Свіфт та Ріанною — дослідження

Іван Назаренко 29 квітня 2026
Шахраї почали масово використовувати дипфейки із зірками, щоб просувати фейкові рекламні кампанії в TikTok. Найчастіше в таких відео з’являються обличчя Тейлор Свіфт, Ріанни та інших відомих артистів. Про це йдеться у звіті компанії Copyleaks.

За їхніми даними, зловмисники створюють відео, що виглядають як реальні інтерв’ю чи виступи знаменитостей, але насправді є зміненими за допомогою ШІ — із підставленими голосами та обличчями.

У таких роликах «зірки» нібито рекламують програми заробітку, наприклад, обіцяють гроші за перегляд відео чи прості онлайн-завдання. Насправді це схема для збору персональних даних: користувачів переводять на сторонні сайти, де просять ввести email, номер телефону або навіть платіжну інформацію.

Особливість нової хвилі шахрайства — якість дипфейків. Якщо раніше такі відео легко впізнавалися через неприродні рухи чи голос, то зараз вони значно реалістичніші. Зловмисники використовують справжні відео з червоних доріжок, подкастів або токшоу, які просто переписують за допомогою ШІ.

Модерація платформи поки не встигає реагувати на такі обсяги контенту. Попри правила проти маніпуляцій і шахрайства, відео проходять перевірку і набирають перегляди.

Експерти зазначають, що подібні схеми небезпечні не лише через обман, а й через наслідки. Зібрані дані можуть використовувати для крадіжки особистості, продажу в даркнеті або подальших фішингових атак.

Це не перший випадок, коли Тейлор Свіфт стає мішенню для ШІ-контенту. Раніше в мережі поширювалися фейкові зображення за її участі, що змусило співачку запатентувати свої голос і зовнішність, аби захиститися від штучного інтелекту.

Фото: Toglenn / Wikimedia Commons
