У Римі знайшли раніше невідому копію «Гімну Кедмона» — найдавнішого твору англійської літератури

В Італії знайшли раніше невідому копію найдавнішого твору англійської літератури — «Гімну Кедмона». Рукопис виявили дослідники з Дублінського університету в архівах Національної бібліотеки Риму, пише The Guardian.

«Гімн Кедмона» — це дев’ятирядковий вірш, написаний у VII столітті, який вважають найдавнішим збереженим текстом давньоанглійською мовою. За оцінками науковців, знайдений варіант переписали приблизно між 800 і 830 роками в Італії.

Сам вірш відомий завдяки працям монаха Беди Преподобного, який у VIII столітті навів його латинський переклад у своїй «Церковній історії народу англів». За легендою, автором тексту був безграмотний пастух Кедмон із абатства Вітбі, який отримав натхнення після божественного видіння.

Unbelievably, a new version of Cædmon’s hymn has just been found in Rome, dating to the beginning of the 9th century (less than 100 yrs after the Eccl. History was first written).



За словами дослідниці Елізабетти Маньяні, рукопис не був описаний у каталогах бібліотеки, тому відкриття стало несподіванкою. Вона разом із колегою Марком Фолкнером перевірила архіви після того, як з’явилися суперечливі згадки про можливу копію в Римі.

Знайдений текст є третім за давністю серед відомих копій. Його особливість у тому, що на відміну від інших версій, давньоанглійський оригінал подано як основний текст, а не як примітку до латинського перекладу. Це, за словами дослідників, свідчить про зростання статусу англійської мови у IX столітті.

Ще одна деталь конкретно цього рукопису — після кожного слова стоїть крапка. Це вказує на ранній етап формування поділу тексту на слова, що на той час було новим правилом англійської мови.