Європарламент затвердив єдине визначення зґвалтування — лише «так» означає «так»

Європейський парламент 28 квітня затвердив єдине для всіх країн ЄС визначення зґвалтування, що базується на відсутності згоди. Законодавчу ініціативу підтримали 447 депутатів, «проти» проголосували 160, пише DW.

Досі кримінальне право країн ЄС суттєво різнилося: у деяких державах для доведення зґвалтування вимагалася наявність фізичного насильства або погроз, а в інших (як-от у Німеччині чи Польщі) діяв принцип «"ні" означає "ні"». Нова директива впроваджує модель «тільки "так" означає "так"», згідно з якою будь-який статевий акт без чіткої добровільної згоди вважається злочином.

«Вирішальним фактором має бути відсутність згоди, а не те, чи довелося жінці відбиватися або показувати синці, щоб довести, що вона сказала "ні"», — пояснює співавторка ініціативи, шведська євродепутатка Евін Інсір.

За офіційними даними, близько половини жінок у ЄС зазнавали сексуальних домагань принаймні один раз у житті. При цьому рівень засуджень за зґвалтування залишається критично низьким: лише одиниці відсотків реальних злочинців опиняються за ґратами.

Попередня спроба ухвалити такий стандарт у 2024 році провалилася через позицію Франції та Німеччини. Тоді країни посилалися на те, що питання кримінального права є частиною національного суверенітету, а не компетенцією ЄС. Однак за останні два роки ситуація змінилась: у листопаді 2025 року Франція перейшла на модель добровільної згоди після резонансної справи Жизель Пеліко, а Італія наразі працює над відповідними змінами до свого законодавства.

Окрім визначення зґвалтування, документ передбачає посилення підтримки постраждалих у всіх державах-членах, включаючи доступ до спеціалізованої медичної допомоги та правосуддя.

Як нещодавно показало нове дослідження, світові медіа дедалі рідше пишуть про насильство проти жінок, навіть попри зростання таких випадків і появу нових форм онлайн-агресії.