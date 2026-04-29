Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Україні заарештували торговельні марки HBO через несплату компенсації за серіал «Чорнобиль»

Артем Черничко 29 квітня 2026
644

В Україні наклали арешт на торговельні марки американської компанії HBO через невиконання рішення Верховного Суду у справі Людмили Ігнатенко. Жінка, чию історію та ім’я використали у мінісеріалі «Чорнобиль» без її згоди, понад п'ять років виборювала право на компенсацію. Про це повідомили в юридичній фірмі Mamunya IP, адвокати якої представляють інтереси пані Ігнатенко.

У листопаді 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив порушення прав жінки та присудив їй 500 тисяч грн моральної шкоди, проте компанія HBO досі не виплатила ці кошти.

Людмила Ігнатенко — вдова пожежника Василя Ігнатенка, який загинув унаслідок гасіння пожежі на ЧАЕС у квітні 1986 року. Вона звернулася до юристів у 2020 році, заявивши, що не надавала дозволу на використання свого імені та імені покійного чоловіка в художньому серіалі. Крім того, деякі сцени у фільмі, за словами жінки, не відповідають дійсності та формують хибне уявлення про неї як про реальну людину. У серіалі її зіграла ірландська акторка Джессі Баклі.

Через те, що HBO проігнорувала рішення суду, приватний виконавець Андрій Авторгов у квітні 2026 року наклав арешт на торговельні марки компанії, зареєстровані в Україні. Це стало частиною виконавчого провадження для примусового стягнення боргу.

Наступним кроком, у разі подальшої відмови HBO добровільно сплатити компенсацію, стане виставлення заарештованих торговельних марок на продаж через аукціон. Усі отримані від торгів кошти будуть спрямовані на виплату присудженої суми постраждалій.

Мінісеріал «Чорнобиль», створений Крейгом Мезіном і зрежисований Юганом Ренком, випустили в травні 2019 року.

Прев'ю відео

Нагадаємо, торік український режисер Андрій Приймаченко відстояв свої авторські права у справі проти американської компанії HBO, яка без дозволу використала його відео в серіалі «Чорнобиль».

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.