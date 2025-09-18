Київський крематорій розпочав реставрацію залів прощання

Дар'я Нагорна
На Байковому кладовищі у Києві офіційно стартувала реставрація залів прощання Київського крематорію, створеного художниками Адою Рибачук та Володимиром Мельниченком, а також архітектором Авраамом Мілецьким у 1974 році.

Про це повідомила народна депутатка України Ганна Бондар.

У межах реставрації планують відновити облицювання бетонних поверхонь, оновити скління, а також втілити нереалізовану ідею авторів. Йдеться про оздоблення внутрішніх стін залів прощання в кольорах Софії. Як зазначали самі митці, зали стануть білими з блакитними та жовтими елементами.

Очікувана вартість реставрації становить майже 58 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до грудня 2025 року.

Нагадаємо, 29 вересня 2020 року Київський крематорій набув охоронного статусу. Завдяки цьому проєкт реставрації має проходити із дотриманням автентичності і авторського задуму.

Фото: Ганна Бондар

Опубліковано: 18 вересня 2025
