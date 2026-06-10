Spotify планує запустити відеотрансляції концертів і продаж квитків

Стримінгова платформа Spotify веде переговори з концертними промоутерами щодо прав на показ live-відео з музичних фестивалів. Сервіс також хоче давати окремим фанам ранній доступ до квитків на майбутні концерти, пише Bloomberg.

Для Spotify це може стати новим напрямом. Раніше сервіс уже тестував аудіотрансляції наживо, а також почав додавати відео із живих подій — зокрема з концерту Дуа Ліпи в Мехіко.

Паралельно Spotify розширює можливості, пов’язані з концертними квитками. За даними Bloomberg, сервіс планує попередньо резервувати квитки на майбутні шоу для окремих фанів. Для цього компанія уклала угоду з Live Nation — найбільшим у світі концертним промоутером і продавцем квитків.

Водночас про повноцінний запуск продажу квитків для всіх користувачів наразі не йдеться. Spotify відмовився коментувати Bloomberg ці плани.

Жива музика є одним із найбільших джерел доходу для багатьох артистів. Spotify уже показує користувачам інформацію про майбутні концерти, а тепер хоче стати важливішим посередником між музикантами та їхніми фанами.

Spotify створювали як аудіозастосунок, однак останніми роками компанія активно розвиває відео. Цей формат має допомогти сервісу довше утримувати увагу користувачів і збільшувати доходи від реклами. Spotify уже отримав права на показ музичних кліпів і відео для подкастів, а також заохочує частину подкастів у своїй мережі переходити у відеоформат.

Концертні трансляції вже стали помітним напрямом для стримінгів. YouTube понад десять років показує наживо Coachella — один із найбільших музичних фестивалів у США. Такі стрими дають змогу побачити фестиваль фанам, які не можуть відвідати його особисто.

Успіх YouTube спонукав інші сервіси працювати з фестивальними трансляціями. Disney та Hulu, зокрема, транслюють музичні фестивалі на кшталт Bonnaroo.