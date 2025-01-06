Крематорій почали будувати у Львові: коли він запрацює

У Львові почали будувати крематорій який стане частиною Голосківського кладовища.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, капсулу вже заклали, а відкрити його планують до кінця цього року. Проєкт крематорію був обраний на архітектурному конкурсі ще у 2021 році.

"Це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", – додав Садовий.

У Львівській міськраді також повідомили, що крематорій будуватимуть у три черги. Перша — це підготовчі роботи, зокрема розчищення території та демонтаж старих будівель. Друга черга — це зведення самої будівлі крематорію і встановлення обладнання, двох печей. Потужність кожної з них – 10 кремацій в день. Остання черга — облаштування зали прощань, допоміжних будівель та інше. Загальна вартість спорудження всього крематорію разом з обладнанням – близько 200 млн грн.

Сам проєкт крематорію лаконічний, квадратної структури 40 на 40 метрів – 1600 м кв. Також передбачено колумбарний парк, який реалізують у наступних чергах. Будівля розташована на осі, яка веде від входу через символічний ліс до білосніжної зали прощання. Чорні об’єми крематорію та площі колумбарію підкреслюють контраст між життям і смертю, теплом і холодом. Простір організований так, щоб створити умови для глибокого емоційного усвідомлення моменту прощання.

Наскрізний прохід ділить будівлю на дві зони: технічну, де відбувається кремація, та вітальну з каплицею й адміністративними приміщеннями. Поєднання водного басейну та архітектурного рішення сприяє створенню атмосфери спокою і гармонії, дозволяючи близьким осмислити момент прощання в комфортних умовах.

Раніше ми писали, що на території київського міського крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі "Парк пам’яті" планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації.

Фото: Львівська міська рада