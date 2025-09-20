Мачу-Пікчу може втратити статус чуда світу

Мачу-Пікчу, одна з найвідоміших пам’яток Південної Америки, опинилася під загрозою втрати статусу чуда світу, пише CNN.

Причиною стали тривалі протести місцевих жителів та проблеми з напливом туристів. Протестувальники нещодавно заблокували залізничне сполучення до Мачу-Пікчу, і влада Перу евакуювала понад 1400 туристів.

За словами директора фонду New7Wonders Жана-Поля де ла Фуенте, натовпи відвідувачів, високі ціни, хаос із квитками та соціальні конфлікти шкодять як пам’ятці, так і іміджу країни. Щороку місто інків відвідують сотні тисяч людей, а цьогоріч очікують понад 1,5 мільйона туристів. Це створює ризики пошкодження споруд і перевантажує місто.

Організація New7Wonders, яка у 2007 році надала місту титул одного з нових семи чудес світу, попереджає: у разі бездіяльності Мачу-Пікчу може втратити свій статус. Водночас уряд Перу запевняє, що як об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО йому нічого не загрожує. Ба більше, ЮНЕСКО навіть похвалила країну за зусилля, спрямовані на впорядкування туризму.

Мачу-Пікчу, збудоване у XV столітті в Андах, відоме як «втрачене місто інків». Воно стало символом інкської цивілізації та є одним із головних туристичних магнітів світу.