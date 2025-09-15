Над Ватиканом тисячі дронів відтворили шедеври Мікеланджело

Над Ватиканом 13 вересня відбулося найбільше в Європі світлове шоу дронів, натхненне шедеврами художника і скульптора Мікеланджело Буонаротті.

Про це пише National Geographic.

За допомогою 3 тисяч дронів компанія Nova Sky Stories відтворила у нічному небі відомі твори митця епохи Відродження, зокрема “Створення Адама” та “П'єта”, а також портрет покійного Папи Франциска.

Шоу дронів почалося одразу після концерту Grace for the World (“Благодать для світу”) — першого в історії, що відбувся на площі Святого Петра. У ньому взяли участь відомі виконавці, зокрема Андреа Бочеллі, Фаррелл Вільямс і Джон Ледженд.

Компанія Nova Sky Stories, заснована Кімбалом Маском (братом Ілона Маска), отримала дозвіл на проведення шоу після майже двох років переговорів із Ватиканом, що стало безпрецедентним рішенням. Самі дрони, вагою лише 340 грамів, здатні відтворювати 16 мільйонів кольорів.

За словами організаторів, метою шоу було викликати емоції та показати, що дрони можуть бути новим медіа для створення мистецтва. Під час появи “зображень” натовп вибухав захопленими вигуками, а наприкінці виступу в небі з'явилося гігантське слово JOY (“радість”).