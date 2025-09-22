Вчені розробили датчик для повік, що вимірює рівень втоми

Команда Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) розробила м’який датчик, що визначає рівень втоми за частотою моргання.

Про це пише Tech Xplore.

Датчик кріпиться на верхню повіку, щільно прилягає до шкіри й реагує на кожне моргання. Він не потребує батарейок, має бездротову передачу даних і здатний вимірювати втому в реальному часі поза лабораторними умовами.

У пристрої використали провідну золоту котушку, нанесену на тонкий термопластичний еластомер. Його розмістили над магнітоеластичною плівкою, наповненою крихітними магнітами. Завдяки цьому рухи повік перетворюються в електричні сигнали високої точності.

Розробка орієнтована не лише на медичні дослідження, а й на сфери, де важливо контролювати втому: під час роботи, навчання чи поїздок. Крім того, сенсор може відстежувати інші показники здоров’я та зміни в довкіллі.

За словами вчених, технологія відкриває нові можливості для створення «сенсорики та терапії, орієнтованої на тіло людини». Надалі її планують вдосконалити й запустити на ринок.

Фото: UCLA