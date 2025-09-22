У США звели прибудову до 100-річної концертної зали Powell Hall

Ірина Маймур
У Сент-Луїсі, штат Міссурі, завершили масштабне розширення Powell Hall — концертної зали Симфонічного оркестру, зведеної у 1925 році.

До сторіччя споруди тут з’явилася добудова площею понад 6 тисяч квадратних метрів, пише Designboom.

Над розширенням Powell Hall працювало норвезьке архітектурне бюро Snøhetta разом із Christner Architects, Schuler Shook, BSI Constructors та Kirkegaard.

Найпомітнішою частиною проєкту став новий головний вхід з боку Grand Boulevard. Його облаштували у вигляді нахилених цегляних конструкцій та аркових прорізів із великими вікнами. Усередині прибудови з’явився триповерховий вестибюль із терасами та зонами для зустрічей, які візуально поєднують різні рівні будівлі.

Східне крило обладнали сучасними репетиційними залами, студіями звукозапису й закулісними приміщеннями.

Перед прибудовою, на перетині Grand Boulevard і Samuel Shepard Drive облаштували громадську площу з зеленими насадженнями, зонами висадки пасажирів і пішохідними маршрутами.

Фото: Sam Fentress / Designboom

Опубліковано: 22 вересня 2025
