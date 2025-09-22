Демна Гвасалія представив першу колекцію для Gucci

113
Артем Черничко
share share

Грузинський дизайнер Демна Гвасалія, який цього року залишив Balenciaga заради модного дому Gucci, показав свою першу колекцію La Famiglia.

Демна досліджує «архетипи Gucci», створюючи образи для різних типажів: «світська левиця», «інфлюенсер», «принцеса», «сноб», «діва», «нарцис», «інтроверт» тощо. У колекції представлені екстравагантні пальто з тигровим хутром, вечірні сукні з пір'ям та елегантні шкіряні костюми.

Колекція містить майже 40 образів і дає уявлення про те, чого очікувати від його першого повноцінного показу, запланованого на лютий 2026 року.

На відміну від очікувань деяких прихильників, Демна продовжує рухатися у власному напрямку, зазначає Dazed. Він успішно інтегрував свій фірмовий підхід до створення характерних образів, що вперше проявився у Vetements та Balenciaga, поважаючи при цьому коди Gucci. У новій колекції відсутня похмурість, яка іноді була притаманна його роботам для Balenciaga.

Як пояснив сам дизайнер, його бачення полягає в тому, щоб «повернути Gucci в стан, що є безсоромно сексуальним, екстравагантним і сміливим».

У 2022 році бренд Balenciaga під керівництвом Демни присвятив свій показ у Парижі українським біженцям, а сам дизайнер активно підтримував Україну.

Зображення: Gucci

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 вересня 2025
share share
«Велика смілива красива подорож» не така смілива, як здається «Велика смілива красива подорож» не така смілива, як здається Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA У США звели прибудову до 100-річної концертної зали Powell Hall У США звели прибудову до 100-річної концертної зали Powell Hall
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.