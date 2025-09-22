Демна Гвасалія представив першу колекцію для Gucci
Грузинський дизайнер Демна Гвасалія, який цього року залишив Balenciaga заради модного дому Gucci, показав свою першу колекцію La Famiglia.
Демна досліджує «архетипи Gucci», створюючи образи для різних типажів: «світська левиця», «інфлюенсер», «принцеса», «сноб», «діва», «нарцис», «інтроверт» тощо. У колекції представлені екстравагантні пальто з тигровим хутром, вечірні сукні з пір'ям та елегантні шкіряні костюми.
Колекція містить майже 40 образів і дає уявлення про те, чого очікувати від його першого повноцінного показу, запланованого на лютий 2026 року.
На відміну від очікувань деяких прихильників, Демна продовжує рухатися у власному напрямку, зазначає Dazed. Він успішно інтегрував свій фірмовий підхід до створення характерних образів, що вперше проявився у Vetements та Balenciaga, поважаючи при цьому коди Gucci. У новій колекції відсутня похмурість, яка іноді була притаманна його роботам для Balenciaga.
Як пояснив сам дизайнер, його бачення полягає в тому, щоб «повернути Gucci в стан, що є безсоромно сексуальним, екстравагантним і сміливим».
У 2022 році бренд Balenciaga під керівництвом Демни присвятив свій показ у Парижі українським біженцям, а сам дизайнер активно підтримував Україну.
Зображення: Gucci