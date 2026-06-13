В Одесі просять прибрати російськомовні написи й зображення Цоя з Літнього театру

Приморська районна адміністрація Одеси звернулася до СП «Солінг», яке орендує територію Літнього театру в Міському саду, щодо російськомовних написів і зображення радянського музиканта Віктора Цоя. Копію офіційного листа оприлюднила в соцмережах громадська організація «Деколонізація. Україна».

Там зазначають, що звернення стало реакцією на запит голови організації Вадима Позднякова, який ще у квітні повідомив міську владу про наявність у Міському саду та на прилеглих об’єктах елементів, пов’язаних із російською культурою.

Районна адміністрація просить СП «Солінг» розглянути порушене питання, повідомити про результат і надати фотопідтвердження виконаних дій.

Написи й портрет Цоя розміщені на «стіні рок-н-ролу» в Літньому театрі на вулиці Преображенській, 24. У КП «Міськзелентрест» зазначили, що ці об’єкти не перебувають на балансі підприємства. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ділянку, будівлі та споруди за цією адресою орендує СП «Солінг».

«Стіну рок-н-ролу» створили у жовтні 2021 року. На ній зобразили 13 українських та іноземних музикантів. Крім Цоя, на стіні є портрет ще одного російського музиканта — Петра Мамонова. Однак в оприлюдненому листі районної адміністрації його не згадують.