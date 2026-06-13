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Канал блогера MrBeast набрав 500 мільйонів підписників і встановив рекорд YouTube

Ірина Маймур 13 червня 2026
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Американський блогер Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast, став першим окремим творцем на YouTube, канал якого набрав 500 мільйонів підписників. Про рекорд повідомили в офіційному блозі платформи.

У листопаді 2022 року MrBeast став автором із найбільшою кількістю підписників на YouTube. У червні 2024-го його канал вийшов на перше місце вже серед усіх каналів платформи. Уточнення про окремого творця важливе, оскільки на YouTube також представлені музичні, корпоративні та медійні канали.

Одним із найвідоміших проєктів MrBeast платформа назвала відео «Гра в кальмара у реальному житті», перегляди якого наближаються до мільярда переглядів. У YouTube зазначили, що ролик продемонстрував масштаб, якого можуть досягати авторські проєкти.

Серед інших великих форматів Дональдсона — відео «50 ютуберів змагаються за $1 мільйон» і «50 стримерів змагаються за $1 мільйон». Друге змагання транслювали наживо у квітні 2026 року.

Важливою частиною діяльності MrBeast також є благодійні кампанії. Ініціатива #TeamTrees зібрала понад $25 мільйонів на висадження більш як 25 мільйонів дерев. Кампанія #TeamSeas залучила понад $30 мільйонів на очищення пляжів, річок та океану від сміття.

У 2025 році Дональдсон разом із Марком Робером запустив ініціативу #TeamWater. До неї долучилися YouTube-творці зі 115 країн, які зібрали $40 мільйонів для міжнародної організації WaterAid, що працює над забезпеченням доступу до безпечної питної води.

Фото: Fidias / Wikimedia Commons
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