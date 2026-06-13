Аріана Ґранде запустила благодійний фонд для підтримки вразливих верств населення

Американська співачка й акторка Аріана Ґранде оголосила про створення благодійного фонду Brighter Days Ahead Foundation. Він підтримуватиме організації, які захищають права ЛГБТК+ людей, працюють у сфері психічного здоров’я та допомагають громадам під час кризових ситуацій.

Співачка зазначила, що протягом багатьох років самостійно підтримувала такі ініціативи, а тепер прагне розширити допомогу і привернути більше уваги до роботи партнерських організацій.

Brighter Days Ahead Foundation працюватиме через спеціалізовані фонди.

Protect & Defend Fund (Фонд захисту та оборони) підтримуватиме організації, які захищають права ЛГБТК+ людей, громадянські та репродуктивні права. Heal & Dream Fund (Фонд зцілення та мрій) розширюватиме доступ до допомоги у сфері психічного здоров’я та підтримки громад. Seen & Celebrated Fund (Фонд видимості та визнання) допомагатиме робити голоси й історії ЛГБТК+ людей помітнішими. Emergency Support Fund (Фонд екстреної допомоги) надаватиме швидку допомогу та ресурси під час кризових ситуацій.

Назва фонду відсилає до альбому Ґранде «Eternal Sunshine», що вийшов 2024 року, та його розширеного видання «Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead». Делюкс-версію випустили 2025 року разом із короткометражним фільмом.

Про створення фонду Ґранде оголосила наступного дня після конфлікту з адміністрацією президента США Дональда Трампа через використання її музики у відео про міграційну політику.

9 червня Білий дім опублікував у TikTok ролик із кадрами затримання людей працівниками Імміграційної та митної служби США. У відео використали пісню Ґранде «Bye», а в підписі йшлося про «найбезпечніший кордон в історії».

11 червня співачка закликала адміністрацію Трампа більше не використовувати її музику в такому контексті.

«Будь ласка, ніколи не використовуйте мою музику у зв’язку із цією варварською, нелюдською, огидною нісенітницею», — написала Ґранде в коментарі під відео.