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У Львові створять реєстр історичних вивісок, щоб уберегти їх від знищення

Ірина Маймур 13 червня 2026
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У Львові розпочали створення реєстру цінних історичних вивісок. Відповідне рішення підтримав виконавчий комітет Львівської міської ради, повідомила пресслужба міста.

Реєстр формує Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради. Як там зазначають, історичними вважаються не лише вивіски початку ХХ століття. До реєстру планують вносити також об’єкти післявоєнного періоду, які мають мистецьку й історичну цінність.

Реєстр має допомогти захистити цінні написи від демонтажу або втрати під час ремонту фасадів і зміни користувачів приміщень. У міськраді пропонують залишати такі вивіски на фасадах або інтегрувати їх в інтер’єри нових закладів. Остаточний механізм збереження ще мають обговорити з профільними структурами міста.

Наразі триває інвентаризація потенційно цінних об’єктів. До роботи долучилися студенти Харківської школи архітектури. Вони перевіряють адреси, які попередньо зібрала громадська діячка й дослідниця Ярина Короткевич.

Учасники проєкту мають з’ясувати, чи збереглися вивіски за вказаними адресами, сфотографувати їх, визначити орієнтовний час створення та зафіксувати основні характеристики в інвентаризаційних картках. Після цього сформований перелік обговорять із міським департаментом архітектури та іншими профільними структурами.

Одним із прикладів збереження історичних написів у Львові стала вивіска «Книгарня Наукового товариства ім. Шевченка» на проспекті Шевченка, 8. Книгарня працює за цією адресою з початку 1990-х років.

У 2021 році після зміни користувача сусіднього приміщення частину напису демонтували, проте літери вдалося зберегти. Згодом їх відреставрували за підтримки меценатів і повернули на фасад. Щоб відтворити повну назву, напис розмістили у два ряди. Схему розташування літер розробив директор дослідно-видавничого центру Владислав Бартошевський з урахуванням їхніх первісних розмірів, відступів і місць кріплення.

Фото: Львівська міська рада
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