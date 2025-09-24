У Чернівецькому університеті відреставрували Мармурову залу

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (колишній Резиденції митрополитів Буковини і Далмації) вперше за 60 років відреставрували Мармурову залу.

Реставрація стосувалася верхнього ярусу і тривала майже п’ять місяців. Проєкт профінансував Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини.

Роботи стартували у травні 2025 року й охопили стелю, арки та склепіння. Виконувала їх київська компанія «Стройрефір», залучивши близько 20 фахівців. Перед початком реставрації спеціалісти задокументували кожен елемент та конструкцію, які потребували відновлення.

У межах реставрації відновили розписи на стелі Мармурової зали – очистили від забруднень, усунули плісняву, укріпили фарбу та деревину, відновили втрачені орнаменти. Також відновили двері Митрополичого корпусу, фасад і старовинні кам’яні сходи.

Реставрацію завершили напередодні 150-річчя університету. Урочисте відкриття відбулося 22 вересня.

Чернівецький університет у 2011 році включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це сьомий у світі та єдиний в Україні університет, що одночасно функціонує як освітній заклад і має статус пам’ятки.

Історично Мармурова зала була частиною резиденції митрополитів Буковини й Далмації, яку зводили протягом двадцяти років, починаючи з 1864 року. Це єдина з майже 150 будівель, спроєктованих чеським архітектором Йозефом Главкою, що отримала статус пам’ятки ЮНЕСКО.

Фото: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівецька обласна рада