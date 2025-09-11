На Львівщині відреставрують 100-річний костел і створять там культурний простір

У селі Демня на Львівщині планують відновити костел Матері Божої Ченстоховської, зведений понад століття тому.

Про це повідомила Тростянецька сільська рада.

Після реставрації храм стане культурно-освітнім центром, де поєднають історію, сучасне мистецтво та туристичний розвиток громади.

Костел збудували в 1913 році з місцевого тесаного пісковику. Під час Першої світової війни храм зазнав руйнувань, проте був врятований від повного знищення. У радянський час костел закрили: спершу там діяв колгоспний склад, пізніше — спортзал. Нині будівля перебуває в аварійному стані.

“Ми прагнемо не лише зберегти костел як важливу історичну пам’ятку, а й зробити його привабливою частиною туристичного маршруту, — каже голова Тростянецької громади Михайло Цихуляк. — Це дозволить залучати гостей як з України, так і з-за кордону. Водночас ми хочемо, щоб костел став майданчиком для популяризації нашого місцевого ремесла та культурної спадщини”.

У стінах відреставрованого костелу відкриють галерею, простір для подій та музей Демнянського каменярства. Частина експозиції буде присвячена творчості трьох поколінь митців родини Дзиндри — Євгена, Михайла та Степана.

Відновлення костелу розділять на кілька етапів: консервація та зміцнення будівлі, відкриття з кураторською програмою та запуском музею, а далі — створення культурних резиденцій і міжнародних партнерств.

Демня відома як “музей кам’яних скульптур просто неба” — місцеві майстри залишили сотні робіт, що збереглися у селах та містах Львівщини. Відновлений костел має стати новим центром для популяризації цього унікального ремесла й привабити туристів у громаду.

Фото: Тростянецька сільська рада