У США закрили міст через ущелину Ріо-Гранде після серії самогубств

В американському штаті Нью-Мексико закрили для пішоходів міст через ущелину Ріо-Гранде після серії самогубств, пише Reuters.

390-метровий сталевий арковий міст понад 180 метрів заввишки розташований неподалік міста Таос. Він відомий як туристична пам’ятка й навіть з’являвся у фільмах та рекламі. Водночас саме висота зробила його місцем, яке приваблює людей із суїцидальними намірами.

За останні три тижні там загинули троє людей — це рекордна кількість від початку року. Загалом у 2025 році з мосту стрибнули вже шестеро. Серед них — 15-річний хлопець із Таоса та 60-річний ветеран армії США, який страждав на посттравматичний стресовий розлад і приїхав із Техасу, аби покінчити життя самогубством.

«Закриття мосту для пішоходів — лише початок», — сказав шериф округу Таос Стів Мієра. За його словами, рух відновлять після встановлення ефективних захисних бар’єрів.

Активісти наголошують, що нинішні перила 1,2 метра заввишки легко перелізти, тому необхідно замінити їх на вищі сітки чи огорожі. Подібні заходи вже довели ефективність: на мосту «Золота Брама» в Сан-Франциско після встановлення сіток кількість самогубств знизилася на 73 %, а на мосту Саншайн-Скайвей у Флориді — з 12–15 випадків на рік до трьох.

Фото: Peter Michael Kamarchik / Wikimedia Commons