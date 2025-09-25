У Мадриді тестують перший безпілотний автобус

У Мадриді запустили перший безпілотний електричний автобус іспанського виробництва. Він курсуватиме в парку Каса-де-Кампо до 24 жовтня, пише Euronews.

Автобус розрахований на 12 пасажирів. Він курсує з понеділка до п’ятниці з 12:00 до 17:00 і долає круговий маршрут завдовжки 1,8 кілометра із шістьма зупинками.

Автобус має контроль швидкості, прискорення, траєкторії руху, стану дверей, пандусів та індикаторів у режимі реального часу. Він сам вирішує, коли гальмувати чи повертати, а також виявляє пішоходів, велосипедистів і тварин.

Водночас на борту завжди є оператор безпеки, щоб контролювати поїздку та бути напоготові у випадку надзвичайної ситуації.

Мета запуску таких автобусів — не замінити водіїв, а доповнити громадський транспорт. У Європі брак професійних водіїв стає серйозним викликом, й автономні автобуси можуть стати частковим рішенням цієї проблеми.

Наразі подібні проєкти тестують у Парижі, Стокгольмі та Гамбурзі.

Фото: EMT Madrid