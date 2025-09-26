У Китаї за допомогою ШІ у фільмі замінили гей-пару на гетеросексуальну

Китайські кінотеатри показали відредаговану за допомогою штучного інтелекту версію австралійського фільму жахів «Одне ціле» режисера Майкла Шенкса.

У стрічці з Дейвом Франко та Елісон Брі в головних ролях гей-пару замінили на гетеросексуальну, повідомляє BBC.

Зміни помітили глядачі під час попередніх показів 12 вересня: сцени сексуального характеру й оголеність частково видалили, а в кадрі з гей-парою обличчя одного з чоловіків замінили на жіноче. Також прибрали декілька згадок про одностатеві стосунки.

Глобальний дистриб’ютор стрічки, компанія Neon, засудив ці зміни та заявив, що не схвалює «несанкціонованого редагування» з боку китайського дистриб’ютора Hishow. Компанія вимагає припинити покази зміненої версії.

Фільм «Одне ціле» розповідає про пару, яка переїжджає в село і стикається з таємничою силою, що впливає на їхні тіла та стосунки. Прем’єра відбулася на фестивалі Sundance у січні, а в США та Австралії стрічка вийшла в липні.

Це не перший випадок цензури в Китаї. Раніше там у фільмі «Оппенгеймер» за допомогою ШІ «одягли» чорну сукню на оголене тіло героїні Флоренс П’ю.

Зображення: скриншоти з китайських соцмереж; Ben King / Neon