У США історичну електростанцію перетворили на спортклуб

Архітектурні фірми Good City Studio та Hexagon Studio Architects перетворили головний турбінний зал історичної електростанції Delaware Power Station у Філадельфії на сучасний спортивний клуб Ballers. Про це пише Dezeen.

Комплекс у районі Фіштаун тепер входить до складу багатофункціонального простору The Battery, пропонуючи криті корти для піклболу, сквошу та мініфутболу. Електростанція, зведена на початку 1900-х, не працює з 2005 року.

Ключовим елементом ревіталізації став величезний турбінний зал. Безколонний простір висотою 23 метри зробив його сприятливим для кортових видів спорту, кажуть у Good City Studio. Корти та поля розміщені на першому поверсі, а в центрі залу облаштовано ресторан.

Дизайнери вирішили зберегти естетику занедбаного минулого будівлі. Стіни прикрасили графіті, створеними місцевими художниками. Цей підхід був натхненний зовнішнім виглядом покинутої станції, яку раніше захопили графіті-артисти.

Проєкт Ballers підтримали відомі спортсмени, зокрема тенісисти Андре Агассі та Слоун Стівенс, а також баскетбольна команда «Філадельфія Севенті Сіксерс». Успіх у Філадельфії надихнув мережу на подальше розширення: незабаром планується відкриття нових локацій у Бостоні та Лос-Анджелесі.

Фото: Peter Sherno