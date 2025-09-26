У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ

Американський стартап Blackdot із Остіна розробив пристрій для татуювань, який працює на основі штучного інтелекту.

Він робить процес швидшим, безпечнішим і менш болісним, ніж у традиційних умовах, пише Dezeen.

Пристрій не створює ескізів самостійно — малюнки розробляють художники. Оператор консультує клієнта, наносить трафарет, після чого до роботи береться машина. За словами засновника компанії Джоела Пеннінгтона, Blackdot «не замінює митця, а є інструментом у його руках».

Система використовує цифровий мікроскоп і алгоритми, щоби визначати оптимальну глибину введення голки залежно від типу шкіри й місця розташування татуювання. Голки вводять пігмент у шар між епідермісом (зовнішнім шаром шкіри) і дермою (середнім шаром шкіри), оминаючи більшість нервових закінчень. Це значно знижує біль: клієнти оцінюють його за шкалою від нуля до двох по десятибальній шкалі. Натомість при традиційному татуюванні — від п'яти до восьми.

Пристрій працює з ультратонкими голками діаметром 0,25 міліметра. Його розробка тривала шість років. Нині діють два апарати: у відомій студії Bang Bang NYC та в Остіні. Вони вже виконали близько 500 татуювань. У 2026 році ще один пристрій планують встановити в першій американській локації канадської мережі Steel N Ink.

Blackdot також розробляє систему віддаленої співпраці: тату-майстер зможе долучатися до процесу онлайн, зберігаючи контакт із клієнтом.

Фото: Blackdot / Dezeen