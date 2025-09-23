Google інтегрує свого ШІ-помічника Gemini на телевізори

Компанія Google оголосила про запуск Gemini для Google TV, що дозволить користувачам взаємодіяти з ШІ-помічником за допомогою природної мови. Ця функція стане доступною на понад 300 мільйонах пристроїв з Google TV та Android TV.

Тепер Gemini допомагатиме у виборі контенту: пропонуватиме фільми чи серіали на основі вподобань користувачів, знаходитиме шоу за описом або надаватиме відгуки.

Крім того, користувачі зможуть ставити ШІ будь-які питання, як на смартфоні, — від допомоги з домашнім завданням до планування відпустки. Google запевняє, що звичні голосові команди через Google Assistant залишаться доступними.

Запуск Gemini на Google TV вже розпочався для деяких моделей, а протягом року функція буде розширена на інші пристрої, включаючи Google TV Streamer та окремі моделі телевізорів Hisense і TCL.

Фото: Jonas Leupe / Unsplash