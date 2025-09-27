Meta запускає Vibes — стрічку коротких відео, згенерованих ШІ

Компанія Meta представила Vibes — нову стрічку у застосунку Meta AI та на сайті meta.ai.

Це щось на кшталт TikTok чи Reels, але повністю зі згенерованим штучним інтелектом відео, пише TechCrunch.

Про запуск оголосив Марк Цукерберг у своєму Instagram, показавши ролики з пухнастими істотами, котом, що місить тісто, та «давньоєгипетською жінкою», яка робить селфі.

У Vibes можна створити відео з нуля або зробити ремікс чужого, додати музику, стилі чи нові візуальні елементи. Користувачі зможуть публікувати ролики у стрічці, надсилати їх у повідомлення чи кроспостити в Instagram та Facebook Stories. З часом алгоритм Meta формуватиме персоналізовану добірку відео.

Поки що компанія співпрацює з Midjourney та Black Forest Labs, але планує розробити власні ШІ-моделі.

Новий сервіс виходить на тлі масштабної реорганізації AI-напряму Meta: цього літа компанія створила підрозділ Meta Superintelligence Labs і переформатувала дослідження у чотири групи — робота з базовими моделями, дослідження, інтеграція в продукти та інфраструктура.

Зображення: Meta / скриншоти Vibes