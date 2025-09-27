Вчені перетворили пластикові пакети на сенсори, що виявляють токсичні метали у воді

Ірина Маймур
Вчені з Університету Гаджах Мада в Індонезії перетворили поліетиленові пакети на сенсори, що світяться та здатні виявляти токсичні метали у питній воді.

Про це пише designboom.

Дослідники перетворюють поліетилен на надзвичайно дрібні частинки — вуглецеві квантові точки. Щоб їх отримати, поєднали два методи: піроліз (нагрівання пластику без доступу кисню) й гідротермальну обробку (нагрівання у воді під тиском).

Увесь процес триває близько десяти годин і завершується утворенням розчину з вуглецевими квантовими точками, що світяться під дією ультрафіолету. Інтенсивність підсвічування показує, скільки у воді небезпечних речовин. Слабше світло сигналізує про високий рівень металів, сильніше — про їхню відсутність.

Під час тестів сенсори реагували саме на тривалентне залізо. Вони здатні виявляти концентрацію від 9,5 моль/м3 — цього достатньо, щоб перевірити, чи придатна вода для вживання.

Дослідники вважають, що цю технологію можна буде використати для створення дешевих портативних наборів для тестування води.

Фото: Naja Bertolt Jensen / designboom

Опубліковано: 27 вересня 2025
