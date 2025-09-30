В Афганістані повністю відключили інтернет «для запобігання пороку»

В Афганістані відбулося масштабне відключення зв’язку. Влада «Талібану» перервала оптоволоконне зʼєднання в кількох провінціях, що призвело до фактичного припинення роботи інтернету по всій країні, пише The Guardian.

За словами місцевих чиновників, цей крок ухвалили «для запобігання пороку».

Доступ до інтернету впав до 14% від звичного рівня, повідомила наглядова організація Netblocks, яка фіксує рівень підключеності до мережі. Там зазначають, що інцидент виглядає як навмисне відключення послуги.

Обмеження почали впроваджувати на початку вересня: у багатьох регіонах швидкісний інтернет спершу зробили надзвичайно повільним або переривчастим, а 16 вересня влада провінції Балх оголосила про повну заборону.

В Афганістані телефонні послуги часто маршрутизуються через інтернет і користуються тими самими оптоволоконними лініями. Тож фізичне відключення мережі призвело і до перебоїв у мобільному та стаціонарному зв’язку.

У 2024 році таліби називали волоконно-оптичну мережу протяжністю 9350 км «пріоритетом» для розвитку Афганістану. Тепер же її свідомо відключили.

Після повернення до влади у 2021 році радикальний ісламістський рух «Талібан» запровадив низку обмежень — передусім для жінок. Заборона навчатися, працювати, відвідувати парки й навіть говорити на публіці й між собою стала частиною нової політики руху. Окремі приписи стосуються навіть архітектури: у будинках заборонили встановлювати вікна, що виходять на подвір’я чи кухню, якщо там можуть перебувати жінки.

Фото: Farid Ershad / Unsplash

Опубліковано: 30 вересня 2025
