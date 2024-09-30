Українські та афганські майстри створили воєнні килими: який вигляд вони мають та де знайти

Воєнні кореспонденти Євгенія та Філіп Мальцани запустили новий проєкт Ukraine War Rugs. Це поєднання традиційних афганських килимів, створених майстринями з Афганістану, з принтами українських художників на тему повномасштабної війни.

Про це пише DTF Magazine.

Наразі колекція Ukraine War Rugs представлена трьома дизайнами килимів, створеними художниками Олегом Семаком та Олексієм Войтихом.

"Сонце Донбасу" присвячений "регіону, що став символом війни, але водночас залишається землею гордих людей, праці й сталі". Дизайн, створений Олексієм Войтихом, відображає "схід українського сонця, яке пробивається крізь туман війни, осяваючи терикони Донбасу".

"Українська мрія" — це певна "візія майбутнього України". Дизайн авторства Олега Семака "відображає нову українську філософію та віру в краще майбутнє".

"Москва" — ще одна робота Олега Семака, яка відтворює сцену знищення російського фрагмана, крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Це "ода українським воїнам", які знищили корабель, та відображення "сили українських ракет та дронів".

Традиція воєнних килимів зародилася в Афганістані під час радянської окупації у 1979 році — тоді місцеві майстрині ткали килими з образами, наприклад, військової техніки чи танків. Філіп Мальцан, співзасновник проєкту, сумарно понад рік документував війну в Афганістані. 2022 року він приїхав до України у відрядження та разом із Євгенією вирішив використати афганське килимове ремесло "для відображення українського воєнного досвіду".

В Ukraine War Rugs наголошують, що кожен виріб — це віддзеркалення трагічних подій, що сколихнули обидві країни та додають, що для афганських майстринь виробництво килимів "стало чи не єдиною можливістю заробітку після приходу Талібану до влади".

Придбати килими можна в інстаграмі Ukraine War Rugs. Деякі айтеми також можна знайти в магазині Mojave Group на вулиці Павлівській, 26/41. 20% від продажів команда проєкту перераховує на підтримку армії.

Фото: Ukraine War Rugs